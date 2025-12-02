PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wixhausen: Gefährliche Körperverletzung mit Pfefferpistole

Wixhausen (ots)

Am Donnerstag (27.11.) gegen 21:55 Uhr befand sich eine 63-jährige Anwohnerin zu Fuß auf der Brucknerstraße, als eine bislang unbekannte, vermutlich männliche Person aus kurzer Entfernung mit einer sogenannten Pfefferpistole in ihr Gesicht schoss. Die Frau erlitt hierdurch Verletzungen und benötigte eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus.

Die aufgenommenen Ermittlungen sollen nun Aufschluss über die Hintergründe der Tat und ein mögliches Motiv geben. Der Tatverdächtige war etwa 1,85 Meter groß und trug vollständig dunkle Kleidung. Nach aktuellem Ermittlungsstand hielt sich die Person bereits vor der Tatausführung in der Nähe auf und wartete dort offenbar auf die Rückkehr der Anwohnerin.

Die Kriminalpolizei (K43) bittet Anwohnerinnen und Anwohner, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden, sofern sie in der Zeit vor der Tat, zum Tatzeitpunkt oder im möglichen Fluchtbereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und hierzu sachdienliche Hinweise geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

