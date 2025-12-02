Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit unklarem Hergang - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am vergangenen Sonntag (30.11.2025) ereignete sich gegen 10:20 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich des Donnersbergring. Ein schwarzer VW Golf kam von der Fahrbahn ab und prallte an einen Laternenmast am rechten Fahrbahnrand. Der 20jährige Fahrzeugführer, sowie drei Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren auf der Rücksitzbank kamen mit dem Schrecken davon. Nur eines der Kinder wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht; die anderen beiden von Familienangehörigen abgeholt.

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 8000EUR geschätzt. Ob ein weiteres Fahrzeug an dem Unfallgeschehen beteiligt war, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter 0 61 51 / 9 69 - 41 210 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: PHK Dächert

