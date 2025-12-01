PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Montag (01.) kam es gegen 13:10 Uhr in der Holzstraße kurz vor der Kreuzung Landgraf-Georg-Straße zu einer Verkehrsunfall. Bei dem Unfall wurde ein auf der rechten Fahrspur verkehrsbedingt haltendes Taxi im Bereich des hinteren linken Radkastens beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 Euro entstand. Es liegen Erkenntnisse vor, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben könnte. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei dem 1. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
PHK Becker
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
