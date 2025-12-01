Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim/Darmstadt: Mehrere hundert Liter Altöl einer Essenskette entwendet

Bischofsheim/Darmstadt (ots)

Kriminelle haben es in der Nacht zum Donnerstag (27.11.) gegen 2 Uhr in Bischofsheim "Am Schindberg" sowie am Freitagmorgen (28.11.) in Darmstadt, Gräfenhäuser Straße auf Altöl einer Essenskette abgesehen.

Hierbei beschädigten die noch unbekannten Täter jeweils Türen, um anschließend insgesamt mehrere hundert Liter Altöl zu entwenden. Dabei transportierten die Diebe das gebrauchte Öl im ursprünglichen Behälter ab und füllten es teilweise in andere Behältnisse um.

Die Kriminalpolizei prüft einen möglichen Tatzusammenhang und nimmt Hinweise unter der 06142/696-0 (Kommissariat 21 in Rüsselsheim) sowie 06151/969-0 (Kommissariat 43 in Darmstadt) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell