Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Autofahrer flieht vor Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit

Roßdorf (ots)

Am Sonntag (30.11.), gegen 23.20 Uhr, entzog sich ein Autofahrer in der Jahnstraße einer Polizeikontrolle und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Kaum hatte die Streife die Verfolgung aufgenommen, verlor der Fahrer nach rund 700 Metern an der Ecke Am Birkehe / Holzgasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Unmittelbar danach verließ er das Auto und flüchtete zu Fuß in eine angrenzende Gartenanlage. Im Fahrzeug befand sich eine Mitfahrerin, die nicht flüchtete. Erste Ermittlungen ergaben den Namen des Fahrers sowie den Verdacht, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den flüchtigen Fahrer läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Unfallflucht sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
  • 01.12.2025 – 11:16

    POL-DA: Bensheim: Einbruch in Bowlingcenter/Automaten und Tresore im Visier

    Bensheim (ots) - Ein Bowlingcenter in der Albert-Einstein-Allee geriet in der Nacht zum Donnerstag (27.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Lokalität, brachen dort anschließend alle Automaten auf und entnahmen das darin und in weiteren Kassen befindliche Geld. Zudem transportierten die ungebetenen Besucher zwei aus ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:12

    POL-DA: Darmstadt: Hochwertiges Mountainbike am Tage entwendet / Die Kriminalpolizei ermittelt

    Darmstadt (ots) - Am Samstag (29.11.) habe eine bislang unbekannte Person zwischen 9:45 Uhr und 13:25 Uhr ein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Das Fahrrad, ein graues Cube "Reaction Hybrid" mit 29-Zoll-Reifen, habe zuvor gesichert in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf Höhe der Hausnummer 149 gestanden. Nach derzeitigem Stand gehe man davon aus, dass das ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:53

    POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

    Rüsselsheim (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung im Evreuxring hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Zwischen 14.50 Uhr und 18.30 Uhr am Samstag (29.11.) drangen Kriminelle über den Balkon in das Innere der Wohnung ein und entwendeten Schmuck und einen Geldbeutel samt Inhalt. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der ...

    mehr
