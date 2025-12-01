Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Autofahrer flieht vor Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit

Roßdorf (ots)

Am Sonntag (30.11.), gegen 23.20 Uhr, entzog sich ein Autofahrer in der Jahnstraße einer Polizeikontrolle und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Kaum hatte die Streife die Verfolgung aufgenommen, verlor der Fahrer nach rund 700 Metern an der Ecke Am Birkehe / Holzgasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Unmittelbar danach verließ er das Auto und flüchtete zu Fuß in eine angrenzende Gartenanlage. Im Fahrzeug befand sich eine Mitfahrerin, die nicht flüchtete. Erste Ermittlungen ergaben den Namen des Fahrers sowie den Verdacht, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den flüchtigen Fahrer läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Unfallflucht sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell