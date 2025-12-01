Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hochwertiges Mountainbike am Tage entwendet

Die Kriminalpolizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Am Samstag (29.11.) habe eine bislang unbekannte Person zwischen 9:45 Uhr und 13:25 Uhr ein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Das Fahrrad, ein graues Cube "Reaction Hybrid" mit 29-Zoll-Reifen, habe zuvor gesichert in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf Höhe der Hausnummer 149 gestanden.

Nach derzeitigem Stand gehe man davon aus, dass das Fahrradschloss auf bislang ungeklärte Weise zerstört wurde. Anschließend habe die Person das Rad an sich genommen und floh unerkannt.

Wer im genannten Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt habe oder Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen könne, werde gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K43) unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell