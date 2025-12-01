PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Hochwertiges Mountainbike am Tage entwendet
Die Kriminalpolizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Am Samstag (29.11.) habe eine bislang unbekannte Person zwischen 9:45 Uhr und 13:25 Uhr ein hochwertiges Mountainbike gestohlen. Das Fahrrad, ein graues Cube "Reaction Hybrid" mit 29-Zoll-Reifen, habe zuvor gesichert in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf Höhe der Hausnummer 149 gestanden.

Nach derzeitigem Stand gehe man davon aus, dass das Fahrradschloss auf bislang ungeklärte Weise zerstört wurde. Anschließend habe die Person das Rad an sich genommen und floh unerkannt.

Wer im genannten Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt habe oder Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen könne, werde gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K43) unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
06151 / 969 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:53

    POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

    Rüsselsheim (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung im Evreuxring hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Zwischen 14.50 Uhr und 18.30 Uhr am Samstag (29.11.) drangen Kriminelle über den Balkon in das Innere der Wohnung ein und entwendeten Schmuck und einen Geldbeutel samt Inhalt. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:47

    POL-DA: Riedstadt: Einbruch in Einkaufsmarkt

    Riedstadt (ots) - Ein "Non-Food" Discountmarkt in der Bertha-von-Suttner-Straße geriet in der Nacht zum Samstag (29.11.), gegen 1.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich über das Dach Zutritt in den Markt, flüchteten anschließend aber offenbar ohne Beute wieder vom Tatort. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie allerdings einen Schaden von rund 8000 Euro. Hinweise werden erbeten an die ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:37

    POL-DA: Rüsselsheim: Vereinsheim im Visier Krimineller

    Rüsselsheim (ots) - Das Vereinsheim des TuS Rüsselsheim "Am Keglerheim" geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Freitag (28.11.). Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten mit Gewalt Zugang und richteten nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 2000 Euro an. Ob und was gestohlen wurde, ist noch unklar. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren