Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung im Evreuxring hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Zwischen 14.50 Uhr und 18.30 Uhr am Samstag (29.11.) drangen Kriminelle über den Balkon in das Innere der Wohnung ein und entwendeten Schmuck und einen Geldbeutel samt Inhalt. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

