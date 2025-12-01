PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung im Evreuxring hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Zwischen 14.50 Uhr und 18.30 Uhr am Samstag (29.11.) drangen Kriminelle über den Balkon in das Innere der Wohnung ein und entwendeten Schmuck und einen Geldbeutel samt Inhalt. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 10:47

    POL-DA: Riedstadt: Einbruch in Einkaufsmarkt

    Riedstadt (ots) - Ein "Non-Food" Discountmarkt in der Bertha-von-Suttner-Straße geriet in der Nacht zum Samstag (29.11.), gegen 1.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich über das Dach Zutritt in den Markt, flüchteten anschließend aber offenbar ohne Beute wieder vom Tatort. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie allerdings einen Schaden von rund 8000 Euro. Hinweise werden erbeten an die ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:37

    POL-DA: Rüsselsheim: Vereinsheim im Visier Krimineller

    Rüsselsheim (ots) - Das Vereinsheim des TuS Rüsselsheim "Am Keglerheim" geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Freitag (28.11.). Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten mit Gewalt Zugang und richteten nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 2000 Euro an. Ob und was gestohlen wurde, ist noch unklar. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 09:45

    POL-DA: Lampertheim: Schwimmbadkiosk im Visier von Einbrechern

    Lampertheim (ots) - Am Samstagnachmittag (29.11.), gegen 16.15 Uhr, wurde ein Einbruch am Schwimmbadkiosk im Weidweg festgestellt. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten das Kiosk. Sie entwendeten unter anderem zwei Kaffeemaschinen, 50 Liter Speiseöl und Getränke. Der genaue Tatzeitraum kann derzeit noch nicht exakt eingegrenzt werden. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren