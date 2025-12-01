POL-DA: Riedstadt: Einbruch in Einkaufsmarkt
Riedstadt (ots)
Ein "Non-Food" Discountmarkt in der Bertha-von-Suttner-Straße geriet in der Nacht zum Samstag (29.11.), gegen 1.00 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich über das Dach Zutritt in den Markt, flüchteten anschließend aber offenbar ohne Beute wieder vom Tatort. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie allerdings einen Schaden von rund 8000 Euro.
Hinweise werden erbeten an die Kripo in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.
