Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbörse und Tasche erbeutet

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Sonntag (30.11.), kurz vor 10.30 Uhr, schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Mercedes ein, der "Auf der Mainspitze" abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendete er anschließend eine Geldbörse und eine Umhängetasche samt Inhalt. Ein mit grauem Kapuzenpullover bekleideter Verdächtiger flüchtete nach der Tat in Richtung Sportplatz.

Das Kriminalkommissariat in Rüsselsheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell