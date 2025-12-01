PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Tätlicher Angriff und Widerstand/Polizistin und Polizist verletzt

Wald-Michelbach (ots)

Nach einem tätlichen Angriff wurden am Samstagabend (29.11.), gegen 22.20 Uhr, zwei Polizeibeamte verletzt. Eine 23-jährige Beamtin und ein 33 Jahre alter Beamter mussten daraufhin ihren Nachtdienst vorzeitig beenden. Sie waren aufgrund der hierbei erlittenen Blessuren nicht mehr dienstfähig.

Ein 42 Jahre alter alkoholisierter Mann, dessen Begleiterin zuvor in der Heidelberger Straße in Ober-Schönmattenwag gestürzt war und daraufhin vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden musste, trat an der Einsatzstelle zunehmend renitent auf und sollte deswegen von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen der Festnahme schlug und trat der 42-Jährige nach den zwei Ordnungshütern. Beide wurden hierdurch leicht verletzt und stellten ihren Dienst anschließend ein. Der Mann konnte von der Polizei gefesselt und in die Gewahrsamszelle gebracht werden. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,8 Promille an. Er musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

