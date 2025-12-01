PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo ermittelt

Brensbach (ots)

Über das vergangene Wochenende ereigneten sich in Brensbach zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich am Samstag (29.11.), in der Zeit zwischen 16.20 und 17.40 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zugang in ein Haus "An der Galgeneiche" und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten Geld und Schmuck. Zeitlich nicht ganz so exakt ist ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der gleichen Straße einzugrenzen. Hier drangen die Täter ebenfalls über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Tatzeit war in der Zeit zwischen Freitagvormittag (28.11.) und Sonntagabend (30.11.). Erbeutet wurde Schmuck.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 08:05

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Heppenheim (ots) - Am 30.11.2025 zwischen 15:15 und 18:00 Uhr wurde in Heppenheim in der Bahnhofstraße/ Ecke Neckarstraße ein grüner VW Caddy angefahren, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Verursacher des Unfalls muss das Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt haben und ist dann anschließend unerlaubt von der Unfallstelle davon gefahren. Der linke Seitenspiegel der Geschädigten wurde hierbei ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 19:07

    POL-ERB: Schwarzes Auto kollidiert mit Radfahrer in Höchst

    Höchst im Odenwald (ots) - Höchst im Odenwald: Am Mittwoch (26.10.) um 13:15 Uhr, befuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen PKW der Marke BMW die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Breuberg. Auf Höhe eines Kiosks in der Aschaffenburger Straße, fuhr der PKW in eine Parkbucht ein und übersah eine dort am Straßenrand in gleiche Fahrtrichtung fahrende Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 19:34

    POL-DA: Rüsselsheim - Drei Leichtverletzte nach Brand in Rüsselsheim

    Rüsselsheim (ots) - Nach einem Feuer in der Darmstädter Straße am Samstagabend (29.11.) mussten drei Personen mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 17:15 Uhr wurde bei der Feuerwehr ein Hausbrand gemeldet. Die sofort alarmierte Feuerwehr der Stadt Rüsselsheim war umgehend vor Ort und konnte den Brand schließlich löschen. Ersten Erkenntnissen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren