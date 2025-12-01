Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo ermittelt

Brensbach (ots)

Über das vergangene Wochenende ereigneten sich in Brensbach zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich am Samstag (29.11.), in der Zeit zwischen 16.20 und 17.40 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zugang in ein Haus "An der Galgeneiche" und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten Geld und Schmuck. Zeitlich nicht ganz so exakt ist ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der gleichen Straße einzugrenzen. Hier drangen die Täter ebenfalls über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein. Tatzeit war in der Zeit zwischen Freitagvormittag (28.11.) und Sonntagabend (30.11.). Erbeutet wurde Schmuck.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell