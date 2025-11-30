Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Schwarzes Auto kollidiert mit Radfahrer in Höchst

Höchst im Odenwald (ots)

Höchst im Odenwald: Am Mittwoch (26.10.) um 13:15 Uhr, befuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen PKW der Marke BMW die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Breuberg. Auf Höhe eines Kiosks in der Aschaffenburger Straße, fuhr der PKW in eine Parkbucht ein und übersah eine dort am Straßenrand in gleiche Fahrtrichtung fahrende Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin musste aufgrund des PKWs stark bremsen, um eine bevorstehende Kollision zu verhindern und stürzte im Zuge dessen. Sie verletzte sich leicht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Unfallverursacher tätigen kann, wird gebeten sich an die Polizeistation Höchst i. Odw. unter der Telefonnummer: 06163-9410 zu wenden.

Berichterstatter: Gärtner, PK-A

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell