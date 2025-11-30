PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Schwarzes Auto kollidiert mit Radfahrer in Höchst

Höchst im Odenwald (ots)

Höchst im Odenwald: Am Mittwoch (26.10.) um 13:15 Uhr, befuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen PKW der Marke BMW die Aschaffenburger Straße in Fahrtrichtung Breuberg. Auf Höhe eines Kiosks in der Aschaffenburger Straße, fuhr der PKW in eine Parkbucht ein und übersah eine dort am Straßenrand in gleiche Fahrtrichtung fahrende Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin musste aufgrund des PKWs stark bremsen, um eine bevorstehende Kollision zu verhindern und stürzte im Zuge dessen. Sie verletzte sich leicht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Unfallverursacher tätigen kann, wird gebeten sich an die Polizeistation Höchst i. Odw. unter der Telefonnummer: 06163-9410 zu wenden.

Berichterstatter: Gärtner, PK-A

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
$user.getFirstName() $user.getName()
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 29.11.2025 – 19:34

    POL-DA: Rüsselsheim - Drei Leichtverletzte nach Brand in Rüsselsheim

    Rüsselsheim (ots) - Nach einem Feuer in der Darmstädter Straße am Samstagabend (29.11.) mussten drei Personen mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 17:15 Uhr wurde bei der Feuerwehr ein Hausbrand gemeldet. Die sofort alarmierte Feuerwehr der Stadt Rüsselsheim war umgehend vor Ort und konnte den Brand schließlich löschen. Ersten Erkenntnissen ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 03:42

    POL-DADI: Darmstadt: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

    Darmstadt (ots) - Am Freitag, den 28.11.2025 kam es gegen 19:30 Uhr an der Haltestelle "Rhein-/ Neckarstraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn. Die 19-jährige Darmstädterin wurde hierbei von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst. In Folge des Zusammenstoßes kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt und in ein nahe ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 14:35

    POL-DA: Bad König (Zell): Zwei Schwertransporte wollen durch Zell/Polizei stoppt Weiterfahrt

    Bad König (ots) - Zwei Schwertransporte, ein Mobilkran mit knapp 60 Tonnen sowie ein begleitender Ballastsattelzug mit über 67 Tonnen Gewicht beabsichtigten am Freitagmorgen (28.11.) über die Bundesstraße 45 von Michelstadt in Richtung Bad König zu fahren. Die Fahrer wollten hierbei ohne Genehmigung die derzeit für Lastwagen gesperrte Ortsdurchfahrt von Zell ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren