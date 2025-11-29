PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim - Drei Leichtverletzte nach Brand in Rüsselsheim

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Feuer in der Darmstädter Straße am Samstagabend (29.11.) mussten drei Personen mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 17:15 Uhr wurde bei der Feuerwehr ein Hausbrand gemeldet. Die sofort alarmierte Feuerwehr der Stadt Rüsselsheim war umgehend vor Ort und konnte den Brand schließlich löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand in einer Küche ausgebrochen. Zwei Frauen im Alter von 91 und 47 Jahren, sowie ein 67-jähriger Mann erlitten Rauchvergiftungen und kamen in eine Klinik. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo betraut. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

gefertigt: Patricia Spiller (Polizeiführer vom Dienst)
Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren