Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim - Drei Leichtverletzte nach Brand in Rüsselsheim

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Feuer in der Darmstädter Straße am Samstagabend (29.11.) mussten drei Personen mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 17:15 Uhr wurde bei der Feuerwehr ein Hausbrand gemeldet. Die sofort alarmierte Feuerwehr der Stadt Rüsselsheim war umgehend vor Ort und konnte den Brand schließlich löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand in einer Küche ausgebrochen. Zwei Frauen im Alter von 91 und 47 Jahren, sowie ein 67-jähriger Mann erlitten Rauchvergiftungen und kamen in eine Klinik. Mit den Ermittlungen zur genauen Brandursache ist das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo betraut. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell