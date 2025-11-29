PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

Darmstadt (ots)

Am Freitag, den 28.11.2025 kam es gegen 19:30 Uhr an der Haltestelle "Rhein-/ Neckarstraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn. Die 19-jährige Darmstädterin wurde hierbei von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst. In Folge des Zusammenstoßes kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstatter: PK Fernkorn

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
S. Müller, PHK
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren