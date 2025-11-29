Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

Darmstadt (ots)

Am Freitag, den 28.11.2025 kam es gegen 19:30 Uhr an der Haltestelle "Rhein-/ Neckarstraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn. Die 19-jährige Darmstädterin wurde hierbei von einer einfahrenden Straßenbahn erfasst. In Folge des Zusammenstoßes kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim 2.Polizeirevier in Darmstadt (06151-969 41210) zu melden.

Berichterstatter: PK Fernkorn

