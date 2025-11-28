Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Motorroller im Visier/Zwei Verdächtige auf frischer Tat ertappt

Raunheim (ots)

Dank des aufmerksamen Besitzers eines Motorrollers, konnte die Polizei am Donnerstagabend (27.11.), gegen 21.40 Uhr, nach dem versuchten Diebstahl eines Motorrollers "An der Lache", einen 14 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festnehmen. Der Besitzer bemerkte zwei junge Männer beim Diebstahlsversuch und konnte in der Folge einen der Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Ordnungshüter festhalten. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen ergaben sich dann auch Hinweise auf einen ebenfalls 14 Jahre alten Begleiter des Festgenommenen. Auf die beiden jungen Männer wartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Der 14-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

