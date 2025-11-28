Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Polizei stoppt 42-Jährigen/Verdacht auf Kokaineinfluss am Steuer

Büttelborn (ots)

In der Nacht zum Freitag (28.11.), gegen 2.50 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau "Am Schlimmergraben" einen 42-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm.

Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

