Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Donnerstag (27.11.), in der Zeit zwischen 12.00 und kurz vor 21.00 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Groß-Gerauer-Straße ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

