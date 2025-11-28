Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten in Mörfelden

Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Zeitraum von Freitag (21.11.2025), 19:00 Uhr, bis Dienstag (25.11.2025), 15 Uhr, kam es in der Darmstädter Straße in Mörfelden nahe der Einmündung zur Karlstraße zu Verkehrsunfällen, bei denen ein grauer Hyundai und ein weißer Ford-Kastenwagen beschädigt wurden. Der oder die bislang unbekannte(n) Unfallverursacher entfernte(n) sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallhergang und dem oder den Unfallverursachern nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.

