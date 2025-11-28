PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten in Mörfelden

Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Zeitraum von Freitag (21.11.2025), 19:00 Uhr, bis Dienstag (25.11.2025), 15 Uhr, kam es in der Darmstädter Straße in Mörfelden nahe der Einmündung zur Karlstraße zu Verkehrsunfällen, bei denen ein grauer Hyundai und ein weißer Ford-Kastenwagen beschädigt wurden. Der oder die bislang unbekannte(n) Unfallverursacher entfernte(n) sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallhergang und dem oder den Unfallverursachern nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Mörfelden-Walldorf
Schwarzkopf, PHK

Telefon: 06105/4006-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 19:19

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Viernheim (ots) - Am Freitag dem 21.11.2025 kam es zwischen 10:15 und 10:45 Uhr in der Straße "In der Wormsheck" in 68519 Viernheim auf Höhe der Hausnummer 1 zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall wurde ein Fahrzeug des Caritasverbandes Darmstadt e.V. im linken Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von über 1000EUR. Es wird darum gebeten, dass sie mögliche ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:21

    POL-DA: Weiterstadt: Bei Einbruch gestört/Kriminelle flüchten

    Weiterstadt (ots) - Im Brunnenweg wollten zwei Kriminelle am Mittwoch (26.11.), gegen 19.15 Uhr, durch ein Fenster in ein Wohnhaus einbrechen. Die ungebetenen Besucher wurden hierbei von der heimkehrenden Bewohnerin gestört. Die Einbrecher flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort in Richtung Rudolf-Diesel-Straße. Einer der beiden Flüchtigen ist circa 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren