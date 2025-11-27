Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Bei Einbruch gestört/Kriminelle flüchten

Weiterstadt (ots)

Im Brunnenweg wollten zwei Kriminelle am Mittwoch (26.11.), gegen 19.15 Uhr, durch ein Fenster in ein Wohnhaus einbrechen. Die ungebetenen Besucher wurden hierbei von der heimkehrenden Bewohnerin gestört. Die Einbrecher flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort in Richtung Rudolf-Diesel-Straße.

Einer der beiden Flüchtigen ist circa 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Sein Begleiter ist 16 bis 20 Jahre alt, ebenfalls schlank und hatte auch dunkle Haare und dunkle Kleidung.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0.

