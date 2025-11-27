Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Drei Transporter im Visier Krimineller

Raunheim (ots)

Drei in der Ringstraße geparkte Transporter, zwei Mercedes Sprinter und ein Peugeot Expert, wurden von Unbekannten in der Nacht zum Donnerstag (27.11.) angegangen. Abgesehen hatten es die Täter in zwei Fällen auf die Tachometer und das Mediendisplay der Fahrzeuge und in einem Fall auf Werkzeuge und Baumaschinen aus dem Laderaum. Die Schäden belaufen sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

