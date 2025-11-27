PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Drei Transporter im Visier Krimineller

Raunheim (ots)

Drei in der Ringstraße geparkte Transporter, zwei Mercedes Sprinter und ein Peugeot Expert, wurden von Unbekannten in der Nacht zum Donnerstag (27.11.) angegangen. Abgesehen hatten es die Täter in zwei Fällen auf die Tachometer und das Mediendisplay der Fahrzeuge und in einem Fall auf Werkzeuge und Baumaschinen aus dem Laderaum. Die Schäden belaufen sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

