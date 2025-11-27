Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: POL-DA: Bad König (Zell): Polizei überwacht Durchfahrtsverbot/Insgesamt 50 Lastwagen gestoppt - 26 ohne Genehmigung - Wichtiger Hinweis der Polizei

Bad König (ots)

Am Dienstagvormittag und am Mittwochvormittag (25./26.11.), jeweils in der Zeit zwischen 7.00 und 10.00 Uhr, führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, teils unterstützt von der Stadtpolizei Bad König, Verkehrskontrollen hinsichtlich des derzeit für die Ortsdurchfahrt Zell geltenden Lkw-Durchfahrtsverbots durch. Hierbei wurden von den Beamten insgesamt 50 Fahrzeuge überprüft. 26 davon verfügten über keine entsprechende Genehmigung für die Durchfahrt. Alle erwarten nun Verwarnungsgelder.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass das Durchfahrtsverbot auch für Fahrzeuge der sogenannten "Sprinter-Klasse" bzw. für Pickups mit Lkw-Zulassung plus Anhänger gilt. Auch diese Gespanne dürfen ohne Genehmigung die Ortsdurchfahrt Zell nicht befahren, sondern müssen von und nach Michelstadt die derzeit weiträumige Umleitung über Vielbrunn nutzen.

