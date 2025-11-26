Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Autodiebe entwenden schwarzen BMW 118i (WEL-A 110)

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (26.11.) hatten es Kriminelle auf einen schwarzen BMW 118i abgesehen. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen WEL-A 110 war am Straßenrand in der Ludwig-Einsiedel-Straße in Königstädten abgestellt und wurde auf unbekannte Weise gestohlen.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142/6960 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell