POL-DA: Rüsselsheim: Autodiebe entwenden schwarzen BMW 118i (WEL-A 110)
Rüsselsheim (ots)
In der Nacht zum Mittwoch (26.11.) hatten es Kriminelle auf einen schwarzen BMW 118i abgesehen. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen WEL-A 110 war am Straßenrand in der Ludwig-Einsiedel-Straße in Königstädten abgestellt und wurde auf unbekannte Weise gestohlen.
Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142/6960 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell