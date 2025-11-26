PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Sattelauflieger "Fliegl" (HH-TK 1289) gestohlen
Polizei sucht Zeugen

Epperthausen (ots)

Zwischen Freitag (21.11.), 13.30 Uhr, und Montag (24.11.), 8.30 Uhr, haben Kriminelle einen gelb-silbernen Sattelauflieger der Marke "Fliegl" entwendet. Der Auflieger mit dem amtlichen Kennzeichen HH-TK 1289 war in der Büssingstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang auf ein dortiges Firmengelände und fuhren mit dem Auflieger anschließend in unbekannte Richtung davon. Für den Transport des Sattelauflieger nutzten die bislang unbekannten Täter mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein anderes Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Aufliegers entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

