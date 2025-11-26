Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Diebstahl in Selbstbedienungsladen

Festnahme eines 17-Jährigen

Pfungstadt (ots)

Nachdem es am Dienstag (25.11.) zu einem Diebstahl in einem Selbstbedienungsladen in der Crumstädter Straße gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach weiteren Zeugen.

Gegen 22 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei und informierten sie über den Vorfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich drei junge Männer Zutritt in den Laden und versuchten Lebensmittel und Getränke im Wert von rund 30 Euro zu entwenden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Streife einen 17-Jährigen vorläufig festnehmen. Die anderen zwei Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige wurde nach einem Gespräch mit einem gesetzlichen Vertreter auf freien Fuß gesetzt.

Die anderen Täter sollen zwischen 14 und 20 Jahren alt und schlanker Statur sein. Einer der beiden trug ein weißes Oberteil und eine rote Hose. Der andere war dunkel gekleidet und ließ aus bislang unbekannten Gründen seine Schuhe am Tatort zurück, weshalb er mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Flucht barfuß lief.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Identitäten der anderen Täter, nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell