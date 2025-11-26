PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Diebstahl in Selbstbedienungsladen
Festnahme eines 17-Jährigen

Pfungstadt (ots)

Nachdem es am Dienstag (25.11.) zu einem Diebstahl in einem Selbstbedienungsladen in der Crumstädter Straße gekommen ist, sucht die Kriminalpolizei nun nach weiteren Zeugen.

Gegen 22 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei und informierten sie über den Vorfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich drei junge Männer Zutritt in den Laden und versuchten Lebensmittel und Getränke im Wert von rund 30 Euro zu entwenden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Streife einen 17-Jährigen vorläufig festnehmen. Die anderen zwei Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung. Der 17-Jährige wurde nach einem Gespräch mit einem gesetzlichen Vertreter auf freien Fuß gesetzt.

Die anderen Täter sollen zwischen 14 und 20 Jahren alt und schlanker Statur sein. Einer der beiden trug ein weißes Oberteil und eine rote Hose. Der andere war dunkel gekleidet und ließ aus bislang unbekannten Gründen seine Schuhe am Tatort zurück, weshalb er mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Flucht barfuß lief.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den Identitäten der anderen Täter, nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 09:41

    POL-DA: Dieburg: Einbruch in Einfamilienhaus / Zeugen gesucht

    Dieburg (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Dienstag (25.11.), zwischen 16.45 und 20.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten ein Parfüm. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Sie ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:39

    POL-DA: Stockstadt: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbeutel entwendet

    Stockstadt (ots) - Am Dienstag (25.11.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 18.10 und 19.00 Uhr die Scheibe eines weißen Opel ein, der auf einem Parkplatz im Odenwaldring abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend einen Geldbeutel samt Geld und persönlichen Dokumenten. Das Kriminalkommissariat in Rüsselsheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:33

    POL-DA: Mörlenbach: Wohnungseinbrecher trifft auf Bewohner

    Mörlenbach (ots) - Am Montagabend (24.11.), etwa in der Zeit zwischen 19.30 und 20.00 Uhr, traf ein Einbrecher auf die betagten Bewohner eines Hauses in der Panoramastraße und floh daraufhin sofort ohne Beute vom Tatort. In die Räumlichkeiten gelangte der Einbrecher zuvor gewaltsam durch die Terrassentür. Verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren