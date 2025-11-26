Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Einbruch in Einfamilienhaus

Zeugen gesucht

Dieburg (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Dienstag (25.11.), zwischen 16.45 und 20.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten ein Parfüm. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

