POL-DA: Dieburg: Einbruch in Einfamilienhaus
Zeugen gesucht

Dieburg (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Dienstag (25.11.), zwischen 16.45 und 20.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Odenwaldstraße ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten ein Parfüm. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

