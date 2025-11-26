POL-DA: Stockstadt: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbeutel entwendet
Stockstadt (ots)
Am Dienstag (25.11.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 18.10 und 19.00 Uhr die Scheibe eines weißen Opel ein, der auf einem Parkplatz im Odenwaldring abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend einen Geldbeutel samt Geld und persönlichen Dokumenten.
Das Kriminalkommissariat in Rüsselsheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell