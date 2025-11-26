Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbeutel entwendet

Stockstadt (ots)

Am Dienstag (25.11.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 18.10 und 19.00 Uhr die Scheibe eines weißen Opel ein, der auf einem Parkplatz im Odenwaldring abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend einen Geldbeutel samt Geld und persönlichen Dokumenten.

Das Kriminalkommissariat in Rüsselsheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

