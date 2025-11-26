Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Wohnungseinbrecher trifft auf Bewohner

Mörlenbach (ots)

Am Montagabend (24.11.), etwa in der Zeit zwischen 19.30 und 20.00 Uhr, traf ein Einbrecher auf die betagten Bewohner eines Hauses in der Panoramastraße und floh daraufhin sofort ohne Beute vom Tatort. In die Räumlichkeiten gelangte der Einbrecher zuvor gewaltsam durch die Terrassentür.

Verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.

