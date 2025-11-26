PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Wohnungseinbrecher trifft auf Bewohner

Mörlenbach (ots)

Am Montagabend (24.11.), etwa in der Zeit zwischen 19.30 und 20.00 Uhr, traf ein Einbrecher auf die betagten Bewohner eines Hauses in der Panoramastraße und floh daraufhin sofort ohne Beute vom Tatort. In die Räumlichkeiten gelangte der Einbrecher zuvor gewaltsam durch die Terrassentür.

Verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

