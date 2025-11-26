PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Dieburg (ots)

Am Nachmittag des 24.11.2025 ereignete sich auf der B45 kurz vor Dieburg eine Verkehrsunfallflucht. Ein Verkehrsteilnehmer bemerkte gegen 16:30 Uhr, dass auf einem Grünstreifen zwischen der B45 und der B26 kurz vor der Ortseinfahrt Dieburg mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt sind. Den Schäden nach zu urteilen wollte der bislang unbekannte Unfallverursacher (vermutlich ein Pkw der Marke Audi) von der B45 auf die B26 in Fahrtrichtung Babenhausen wechseln. Im Kurvenbereich kam der Pkw aber nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr den Grünstreifen, wobei der genannte Sachschaden entstand. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/96560 bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
PHK Coutandin
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

