POL-ERB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Steinbuch gesucht

Michelstadt/ Steinbuch (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht die sich in der Nacht zum Montag (24.11.) im Michelstädter Stadtteil Steinbuch ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Bislang noch unbekannte Unfallverursacher befuhr die Straße Am Wiesental. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor er um 00:47 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw, der ins Schleudern geriet und mit der Fahrerseite gegen ein Wohnhaus prallte. Bei seiner anschließenden Flucht ließ der Wagenlenker Teile der Fahrzeugfront an der Unfallstelle zurück. Diese konnten einem Audi Coupé zugeordnet werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder -fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Rufnummer 06062 953-0 bei der Polizeistation Erbach zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

