Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger

Lampertheim (ots)

Am Dienstag, 25.11.2025, 18:11 Uhr, ereignete sich auf der L 3110 in der Gemarkung Wildbahn in Lampertheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 36 Jahre alter Bewohner der dortigen Unterkunft für Geflüchtete beim Überqueren der Fahrbahn von einem PKW erfasst und tödlich verletzt wurde. Der PKW war aus Richtung Neuschloß kommend in Richtung Hüttenfeld unterwegs. Der 35 Jahre alte Fahrer aus Lampertheim und seine 6 Jahre alte Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000,- EUR. Neben den Rettungskräften war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für ca. 4 Stunden voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Tel.: 06206/94400, zu melden.

