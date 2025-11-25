PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Sonntag (23.11.) und Dienstag in der Beckstraße sucht die Polizei jetzt nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 10.45 Uhr bemerkten Zeugen der Schaden an dem weißen Mercedes, der seit 15 Uhr am Sonntag am Fahrbahnrand auf Höhe der Einmündung zur Heinrich-Fuhr-Straße geparkt war. Es entstand ein Schaden am hinteren Kotflügel und der Stoßstange. Der bislang noch unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-41210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

