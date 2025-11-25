Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Montag (24.11.), in der Zeit zwischen 16.00 und 21.00 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Balkontür in die Räume in einem Haus in der Paul-Hessemer-Straße ein. Sie entwendeten anschließend unter anderem Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell