Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo ermittelt

Bensheim (ots)

Am Montag (24.11.) ereigneten sich in Bensheim zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 15.30 und 18.00 Uhr gewaltsam Zugang in ein Haus in der Schillerstraße in Auerbach und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck und Geld. Zudem geriet in der Gronauer Straße in Zell ein Einfamilienhaus in das Visier Krimineller. Hier drangen die Täter über die Terrassentür in die Räumlichkeiten ein. Tatzeit war hier etwa zwischen 17.00 und 19.00 Uhr. Erbeutet wurde auch hier Schmuck und Geld.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell