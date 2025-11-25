Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Sportsbar

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Montag (24.11.) kam es zu einem Einbruch in eine Sportsbar in der Bahnhofstraße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Lokal, brachen dort anschließend zwei Spielautomaten sowie Geldkassetten auf und erbeuteten daraus das Geld. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei in Mörfelden-Walldorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell