POL-DADI: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, 2 Personen leicht verletzt

Griesheim (ots)

Am Montag (24.11.), gegen 10:15 Uhr, ereignete sich auf dem Nordring in Griesheim ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 57-jährige Pkw Führerin aus Griesheim befuhr den Nordring in Fahrtrichtung Wilhelm-Leuschner-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW einer 60-jährigen Darmstädterin. In Folge dessen wurden beide Personen leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 28.000EUR. Die Strecke musste für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung für die Dauer von 1:30 Stunden durch den Bauhof und die Stadtpolizei der Stadt Griesheim voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde errichtet.

Berichterstatter: Hübel, PK (PSt. Griesheim)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
van Riggelen, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

