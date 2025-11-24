PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Berauscht am Steuer/21-jähriger Autofahrer gibt Gas

Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts in der Langener Straße, bei dem zwei 23 und 28 Jahre alte Männer zuvor von mehreren Angreifern, die anschließend flüchteten, attackiert worden sein sollen, passierte am Samstagabend (22.11.), gegen 23.45 Uhr, ein 21 Jahre alter Autofahrer die Einsatzstelle. Als er die Polizei erblickte, gab er Gas und flüchtete zunächst mit erhöhter Geschwindigkeit. Die Fahrt in Richtung Stadtmitte, mit teils rund 120 km/h und unter Missachtung einer roten Ampel, endete schlussendlich "Am Wallgraben". Der Wagenlenker wurde festgenommen. Seinen vier Mitfahrern gelang zu Fuß die Flucht.

Ein Atemalkohltest bei dem 21-Jährigen zeigte 0,74 Promille an und ein Drogentest reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss.

Die Ermittlungen inwieweit der 21-Jährige oder seine noch flüchtigen Mitfahrer etwas mit dem Körperverletzungsdelikt in der Langener Straße zu tun haben, dauern derweil an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

