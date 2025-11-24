Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Werkzeuge aus Transporter erbeutet/Polizei sucht Zeugen

Nauheim (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (19.11.) und Freitagnachmittag (21.11.) geriet ein Kleintransporter ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte Werkzeuge und Baumaschinen abgesehen hatten. Die Unbekannten drangen gewaltsam in den in der "Nachtweide" geparkten Transporter ein und entwendeten anschließend die Gegenstände im Wert von rund 2500 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim, unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

