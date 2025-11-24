Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Vereinsheim/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Das Vereinsheim des VfR Rüsselsheim in der Paul-Hessemer-Straße geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht zum Samstag (22.11.). Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten mit brachialer Gewalt über die Tür eines Büroraums zunächst Zutritt in das Gebäude, brachen dort einen Schrank auf und entwendeten anschließend eine Geldkassette samt Inhalt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

