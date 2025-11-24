Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Fünf Fahrräder aus Keller gestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (22.11.) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch- Straße und erbeuteten insgesamt fünf Fahrräder im Wert von rund 7000 Euro. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute das Weite.

Die Polizeistation Bischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06144/9666-0 in Verbindung zu setzten.

