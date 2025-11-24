PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Fünf Fahrräder aus Keller gestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag (22.11.) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch- Straße und erbeuteten insgesamt fünf Fahrräder im Wert von rund 7000 Euro. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute das Weite.

Die Polizeistation Bischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06144/9666-0 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

