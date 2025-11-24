POL-DA: Münster: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht
Münster (ots)
Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Freitag (21.11.), 16 Uhr, und Sonntag (23.11.), 15.30 Uhr, eine Wohnung in der Leibnizstraße ins Visier. Aktuellen Erkenntnissen zufolge brachen die Täter gewaltsam in die Wohnung ein, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.
Wer kann Hinweise geben?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell