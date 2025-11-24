Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Freitag (21.11.), 16 Uhr, und Sonntag (23.11.), 15.30 Uhr, eine Wohnung in der Leibnizstraße ins Visier. Aktuellen Erkenntnissen zufolge brachen die Täter gewaltsam in die Wohnung ein, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wer kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell