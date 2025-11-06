Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Leichtkraftrad kommt von der Fahrbahn bei Trollenhagen ab - Fahrer leicht verletzt

Neubrandenburg (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2025 ereignete sich um 17:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K71 bei Trollenhagen. Ein 16-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seinem Leichtkraftrad die Kreisstraße 71 von Trollenhagen in Richtung L35. In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.200 Euro. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Kreisstraße war kurzzeitig vollgesperrt. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

