PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Leichtkraftrad kommt von der Fahrbahn bei Trollenhagen ab - Fahrer leicht verletzt

Neubrandenburg (ots)

Am Donnerstag, den 06.11.2025 ereignete sich um 17:50 Uhr ein 
Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K71 bei Trollenhagen. 

Ein 16-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seinem 
Leichtkraftrad die Kreisstraße 71 von Trollenhagen in Richtung L35. 
In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter 
Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge 
kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Der Kradfahrer wurde bei 
dem Zusammenstoß leichtverletzt und zur weiteren Behandlung ins 
Klinikum Neubrandenburg verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden
in Höhe von 5.200 Euro. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit 
und musste geborgen werden. Die Kreisstraße war kurzzeitig 
vollgesperrt. 

Im Auftrag

David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 12:14

    POL-NB: Welpen-Betrug: Polizei warnt vor Onlinekauf von Haustieren

    Koserow (ots) - Eine 67-jährige Frau aus Koserow ist beim Online-Kauf eines Hundewelpen Opfer eines Betrugs geworden. Die Frau hatte auf einer Internetseite zur Vermittlung von Welpen ihre Kontaktdaten hinterlassen und wurde daraufhin per E-Mail von einer unbekannten Person kontaktiert, die sich als private Züchterin ausgab. Für den angeblichen Kauf eines ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 10:46

    POL-NB: Betrugsdelikte mit enormen Schäden - Polizei warnt vor unterschiedlichen Maschen

    Landkreise V-R und V-G (ots) - Die Polizei warnt erneut vor betrügerischen Machenschaften im Internet und per Telefon. In den vergangenen Wochen sind mehrere Fälle mit erheblichem finanziellem Schaden bekannt geworden. Betrug mit vermeintlichem Investment über Online-Plattform Ein 57-jähriger Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen wurde zwischen 2021 und November ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren