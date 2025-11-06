Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Leichtkraftrad kommt von der Fahrbahn bei Trollenhagen ab - Fahrer leicht verletzt
Neubrandenburg (ots)
Am Donnerstag, den 06.11.2025 ereignete sich um 17:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K71 bei Trollenhagen. Ein 16-jähriger deutscher Fahrzeugführer fuhr mit seinem Leichtkraftrad die Kreisstraße 71 von Trollenhagen in Richtung L35. In einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leichtverletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.200 Euro. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Kreisstraße war kurzzeitig vollgesperrt. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell