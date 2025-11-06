Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Durch Falschparken aufgeflogen - Mietwagen unterschlagen und mit gestohlenen Zweirädern und Drogen erwischt

Greifswald (ots)

Am Mittwoch (05.11.2025) informierte ein Mitarbeiter einer Autovermietung gegen 18:00 Uhr die Polizei in Greifswald über seine kuriose Feststellung. Der Mitarbeiter war zuvor durch einen Anwohner darüber informiert worden, dass eines der Mietfahrzeuge seiner Firma unberechtigt einen privaten Parkplatz blockiere.

Vor Ort konnte der Mitarbeiter das betreffende Fahrzeug, einen Transporter der Marke Fiat, tatsächlich feststellen. Das Falschparken sei dabei nicht das Problem - das gemietete Fahrzeug hätte bereits Tage zuvor von der Mieterin wieder zurückgegeben werden müssen. Da die Mieterin die vereinbarte Rückgabefrist überschritten hatte, verständigte der Autovermieter die Polizei.

Die eingetroffenen Polizeibeamten fanden somit nicht nur das offensichtlich unterschlagene Fahrzeug vor, sondern sahen im Inneren des Transporters auch drogenähnliche Substanzen. Zudem standen unmittelbar neben dem Gefährt auch zwei Leichtkrafträder, die sich augenscheinlich vorher in dem Transporter befanden. Eine Überprüfung ergab, dass beide Zweiräder zur Fahndung ausgeschrieben waren und vermutlich entwendet wurden.

Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort Spuren gesichert und die aufgefundenen Fahrzeuge und Gegenstände sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung, des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell