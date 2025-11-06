PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Welpen-Betrug: Polizei warnt vor Onlinekauf von Haustieren

Koserow (ots)

Eine 67-jährige Frau aus Koserow ist beim Online-Kauf eines Hundewelpen Opfer eines Betrugs geworden. Die Frau hatte auf einer Internetseite zur Vermittlung von Welpen ihre Kontaktdaten hinterlassen und wurde daraufhin per E-Mail von einer unbekannten Person kontaktiert, die sich als private Züchterin ausgab. Für den angeblichen Kauf eines Chihuahua-Welpen wurde eine Anzahlung in Höhe von 400 Euro vereinbart, welche die 67-Jährige überwies. Der Transport des Tieres sollte nach Angaben der Anbieterin über eine spezielle Tierspedition erfolgen. Kurz darauf wurde die Frau aufgefordert, zusätzlich 500 Euro Kaution für eine Transportbox zu zahlen.

Die Geschädigte wurde misstrauisch und überprüfte die angegebenen Daten. Dabei stellte sie fest, dass weder die angebliche Züchterin noch die genannte Zoohandlung an den angegebenen Orten existieren. Sie brach den Kontakt ab und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei rät:

   - Kaufen Sie niemals Tiere, ohne diese vorher persönlich gesehen 
     zu haben,
   - Leisten Sie keine Vorauszahlungen oder Kautionen an unbekannte 
     Anbieter,
   - Prüfen Sie Anbieterinformationen (Adresse, Telefonnummer, 
     Gewerbeanmeldung) gründlich,
   - Seien Sie misstrauisch, wenn Druck ausgeübt wird oder besonders 
     günstige Preise angeboten werden,
   - Holen Sie sich bei Unsicherheit Rat bei örtlichen Tierheimen 
     oder eingetragenen Zuchtvereinen ein.

Wer einen ähnlichen Betrugsversuch bemerkt oder Opfer geworden ist, sollte umgehend die Polizei informieren.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

