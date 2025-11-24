POL-DA: Roßdorf: Automat aufgebrochen
Wer hat etwas gesehen?
Roßdorf (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstagmorgen (22.11.), gegen 2.30 Uhr, einen Wurstautomaten in der Heinz-Friedrich-Straße auf. Die Kriminellen öffneten gewaltsam den Automaten und entwendeten den Inhalt im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Dieburg unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
