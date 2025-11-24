PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Automat aufgebrochen
Wer hat etwas gesehen?

Roßdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstagmorgen (22.11.), gegen 2.30 Uhr, einen Wurstautomaten in der Heinz-Friedrich-Straße auf. Die Kriminellen öffneten gewaltsam den Automaten und entwendeten den Inhalt im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Dieburg unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

