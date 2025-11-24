PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Uhren und Schmuck nach Einbruch erbeutet
Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Nach einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Bislang unbekannte Kriminelle brachen nach derzeitigem Ermittlungsstand am Freitag (21.11.), zwischen 7.30 und 12.30 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung in der Fahrstraße ein. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck sowie Uhren. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Wer konnte etwas Verdächtiges beobachten?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Erreichbarkeit 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

