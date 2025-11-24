POL-DA: Darmstadt: 37-Jähriger attackiert
Wer kann Hinweise geben?
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter sollen am Freitag (21.11.), gegen 21.30 Uhr, einen 37-Jährigen in der Wilhelminenstraße aus bislang unbekannten Gründen attackiert und verletzt haben. Nach der Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang noch ohne Erfolg. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.
Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise zu den Identitäten der Unbekannten geben?
Sachdienliche Hinweise nimmt das Fachkommissariat 43 unter der Erreichbarkeit 06151 / 969 - 0 entgegen.
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell