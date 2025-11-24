PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Bergstraße: Landesweiter Aktionstag gegen Taschendiebstahl

POL-DA: Kreis Bergstraße: Landesweiter Aktionstag gegen Taschendiebstahl
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Bergstraße (ots)

Im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim richteten die Schutzleute vor Ort aus Heppenheim und Viernheim, Stephanie Hellermann-von Serkowsky, Bayram Gül und Gert Wagenbach am Freitag (21.11.), von 11.00 bis 13.30 Uhr, einen Präventionsstand zum landesweiten Aktionstag gegen Laden- und Taschendiebstahl ein. Zudem waren auch die Schutzfrau vor Ort aus Lampertheim, Christina Wegerle und der Freiwillige Polizeidienst mit von der Partie. Der Aktionstag ist Bestandteil der im Februar diesen Jahres überarbeiteten Kooperationsvereinbarung zwischen dem Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz und dem Handelsverband Hessen. In zahlreichen Gesprächen informierten die Beamtinnen und Beamten Bürgerinnen und Bürger über gängige Tatbegehungsweisen. Zusätzlich wurde Informationsmaterial zu typischen Ablenkungsvarianten ausgegeben. Das Beratungsangebot stieß durchweg auf positive Resonanz.

Doch nicht nur in Viernheim waren die Schutzleute vor Ort im Einsatz. Auch in Bensheim standen am Morgen und am Mittag der Schutzmann der örtlichen Polizeistation, Martin Runzheimer und seine Kollegin Lisa Lingenberg am Rewe-Markt, am Edeka-Markt und am Kaufhaus Ganz sowie am Netto-Markt in Zwingenberg mit ihren Informationsständen bereit und boten Beratungen an. Ziel war es, die Aufmerksamkeit für dieses alltägliche Kriminalitätsphänomen nachhaltig zu schärfen. Durchweg positive Rückmeldungen erhielten die Ordnungshüter, wenn sie Passanten und Kunden direkt auf Problematisches hinwiesen, z.B. die Tasche im Einkaufswagen, die offene Handtasche, in welcher der Geldbeutel direkt zu sehen war und Handys, die aus der Hosentasche oder Jackentasche herausschauten.

Insgesamt sprachen die Polizistinnen und Polizisten mit mehreren hundert Personen, die das Angebot und die Gespräche mit den Ordnungshütern dankend annahmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 10:35

    POL-DA: Münster: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Freitag (21.11.), 16 Uhr, und Sonntag (23.11.), 15.30 Uhr, eine Wohnung in der Leibnizstraße ins Visier. Aktuellen Erkenntnissen zufolge brachen die Täter gewaltsam in die Wohnung ein, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Wer kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 10:17

    POL-DA: Roßdorf: Automat aufgebrochen / Wer hat etwas gesehen?

    Roßdorf (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstagmorgen (22.11.), gegen 2.30 Uhr, einen Wurstautomaten in der Heinz-Friedrich-Straße auf. Die Kriminellen öffneten gewaltsam den Automaten und entwendeten den Inhalt im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:47

    POL-DA: Darmstadt: 37-Jähriger attackiert / Wer kann Hinweise geben?

    Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Täter sollen am Freitag (21.11.), gegen 21.30 Uhr, einen 37-Jährigen in der Wilhelminenstraße aus bislang unbekannten Gründen attackiert und verletzt haben. Nach der Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang noch ohne Erfolg. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Wer hat die Tat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren