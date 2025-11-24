Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Groß-Gerau (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Reichenberger Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Zwischen 11.30 Uhr und 15.45 Uhr am Samstagmittag (22.11.) drangen Kriminelle vermutlich durch die Wohnungstür in das Innere der Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

