POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Einfamilienhaus
Ginsheim-Gustavsburg (ots)
Kriminelle beschädigten am Freitag (21.11.), in der Zeit zwischen 18.30 und 22.00 Uhr, ein Fenster eines Einfamilienhauses im Spessartweg, drangen so in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die ungebetenen Besucher ließen anschließend Schmuck, Uhren und Geld mitgehen.
Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.
