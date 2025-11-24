Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbrüche in Gebäudekomplex /Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zum Samstag (22.11.), gegen 3.00 Uhr, auf die Räume von acht Firmen in einem Gebäudekomplex in der Ginsheimer Straße abgesehen. Gewaltsam verschafften sich die ungebetenen Besucher jeweils Zugang. Was genau erbeutet wurde und wie hoch der insgesamt durch die Taten angerichtete Schaden ist, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell